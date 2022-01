Côte d’Ivoire : drame à Agboville

Quatre morts dont un coincé dans la carcasse du véhicule, c’est le triste décor qui s’est offert aux pompiers civils du Tonkpi lorsqu’ils se sont rendus sur les lieux d’un accident de la circulation entre un camion poids lourd et un mini car de transport en commun, le jeudi 20 janvier 2022 à Logoualé sur l’axe Man-Duékoué.

L’accident serait survenu à la suite d’un mauvais dépassement du mini car de transport qui serait entré en collision avec le camion poids-lourd.

A l’aide du matériel de désincarcération les pompiers civils ont pu extraire le corps sans vie qu’ils ont ensuite mis à la disposition des pompes funèbres en présence de la gendarmerie.

A plusieurs centaines de kilomètres de là, c’est au tour des pompiers civils de l’Agneby-Tiassa de porter secours à quatre victimes de sexe masculin.

Le véhicule poids-lourd à bord duquel ils étaient, a fait une sortie de route suivie de plusieurs tonneaux au village d’Offa, sur l’axe PK 103 de l’autoroute du Nord-Agboville.

Blessés grièvement, l’un a le fémur broyé et une grosse plaie ouverte à la tête quand les trois autres présentaient des blessures graves aux membres supérieurs et inférieurs.

Tous, ont été conduits au Centre Hospitalier Régional d’Agboville par les pompiers civils.

