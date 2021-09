Côte d’Ivoire-Sécurité Routière : La répression prend du relief avec 958 véhicules mis hors de la circulation

Depuis l’entrée en vigueur de la phase de répression contre l’incivisme sur la route, les forces de l’ordre, notamment les services de la Préfecture de police d’Abidjan veillent à la bonne mise en application des contrôles sur l’ensemble du trafic. A cet effet, plusieurs points de contrôles ont été répartis sur l’ensemble de la zone du ressort territorial du Préfet de police d’Abidjan, le Commissaire Divisionnaire Major Dosso Siaka.Depuis le 21 septembre dernier, les différents districts de police et les unités, dont la Brigade Anti-Criminelle (BAC), l’Unité de Régulation de la Circulation (URC), le Groupement Mobile d’Intervention (GMI) et la Brigade Spéciale de Circulation Routière (BSCR), sont mobilisés. A en croire le Préfet de police, cette mission a ciblé la prévention, la répression et la sanction en cas de nécessité contre l’incivisme sur la route. Il s’est agi principalement des contrôles routiers, visant la vitesse, la conformité des pièces administratives, l’alcool ou les stupéfiants au volant.Au total, les actions des hommes du Commissaire Divisionnaire Major Dosso Siaka ont porté des fruits. Après un contrôle approfondi, 958 véhicules ont été mis hors de la circulation, selon le collaborateur du Directeur général de la police nationale. Précisant que les infractions enregistrées sont entre autres liées au non-respect du code de la route, au défaut de permis de conduire, d’assurance, de visite technique périmée et de tentative de corruption.Au nombre des usagers, 43 ont été interpellés et auditionnés avant la libération de 41 d’entre eux contre paiement de contravention et mise en garde pour 02 usagers déférés.

Melv Le Sage

