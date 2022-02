Côte d’Ivoire : un camion de boisson fait une sortie de route

En début de matinée du jeudi 10 février 2022, un camion de transport de boisson a fait une sortie de route à hauteur du deuxième point. Cette sortie de route a occasionné un important ralentissement de la circulation. Des riverains ont profité pour prendre des bouteilles de boisson.

Triste spectacle ce jeudi 10 février 2022 à Yopougon. En effet, un gros camion de transport de boisson a fait une sortie de route à hauteur du deuxième pont. Selon des témoignages recueillis sur place, ” le conducteur a fait main et pied pour éviter que le pire n’arrive et a malheureusement fini par se retrouver sur le côté de la route, avec des casiers renversés à même le sol ”

Cette situation a provoqué sur le champ, un important ralentissement de la circulation dans le sens Adjamé – Yopougon. Encore, selon A.Z un témoin, des personnes présentes sur le lieu ont profité pour prendre des bouteilles de boisson alors que le conducteur qui venait de faire l’accident était désemparé.

C’est le lieu pour nous d’inviter les usagers de la route à plus de prudence.

