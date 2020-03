Coronavirus: les automobilistes indisciplinés de Bouaké se verront retiré leur permis de conduire

Dans le cadre de la régulation du transport intra-communaux, suite aux mesures prises par le conseil de sécurité afin de prévenir le Coronavirus (Covid-19), la direction régionale de la santé de Gbêkê représentée par le Pr Koné Mamadou, en collaboration avec le ministère des transports représenté par le Directeur régional des transports Sako Brahima et les acteurs du transport avec à leur tête, le président des coopératives des transporteurs de Gbêkê, Koné Yacouba, a mis en place un comité de contrôle des mesures préventives du Covid-19.

La mise en place de ce comité de contrôle suivie de la formation par le Pr Koné Mamadou, a eu lieu hier, mardi 24 mars dans les locaux de la direction des transports. Ils sont au total 10 membres qui auront pour rôle de contrôler les mesures prises par le conseil de sécurité et aussi des dispositions prises par le premier magistrat de la commune, le maire Djibo Youssouf Nicolas.

Ce comité sillonnera toutes les gares, les différentes artères de la ville et veillera à l’application stricte des mesures prises par les conducteurs. Les recommandations aux transporteurs sont entre autres la limitation des passagers dans les véhicules de transport en commun. Pour les taxis communaux, le nombre passagers est 04 au lieu de 05, la non utilisation des sièges du milieu pour les mini-cars communément appelés » gbaka « . Les taxis communaux de 07 places ont désormais 05 places à occuper. Quant aux transporteurs, le lavage obligatoire des mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique des usagers au moment de leur embarquement et le port de cache-nez pour le conducteur et son convoyeur ou apprenti, sont prescrits.

Pour le président des coopératives des transporteurs de Gbêkê, le conducteur qui ne respectera pas ces recommandations sera sévèrement sanctionné. << Le conducteur qui ne respectera pas ces dispositions prises par l’État de Côte d’Ivoire, avec l’appui des forces de l’ordre, nous procéderons au retrait systématique de son permis de conduire et aussi à la fermeture de sa gare >> a lancé Koné Yacouba avant d’exhorter tous les conducteurs de Bouaké au respect de ces consignes.

<< Je demande à tous les conducteurs, le respect strict de ces recommandations. Cela y va de notre santé car nous sommes tous en danger si nous les foulons aux pieds >>.

