Côte d’Ivoire : 7.918 portables saisis par le GIRA

Les Douanes Ivoiriennes ont effectué une saisie de 7.918 téléphones portables de dernière génération le lundi 27 septembre 2021

Cette saisie fait suite à une information faisant état du chargement de la cargaison d’un camion à l’ancienne casse d’Adjamé.

Sur la base de ce renseignement, des agents du Groupe d’Intervention et de Recherche d’Abidjan (GIRA), en circulation dans la zone se rendent sur les lieux pour vérification.

Effectivement, ils y découvrent au total 7.918 portables de diverses marques et des cartes mémoires.

Selon les articles 266/1, 289 et 290/3 du Code des Douanes, il s’agit d’une importation de marchandises de contrebande.

