Côte d’Ivoire / Des hommes lourdement armés se cachent dans une forêt

La population de Ouaninou, localité située à 25 kilomètres de Touba, dans la région du Bafing, est apeurée par l’installation dans leur forêt d’individus suspects détenant des armes de guerre neuves.

L’information est livrée par le quotidien Soir Info. Selon le quotidien, ces individus sont munis d’armes de guerre automatiques. Ils se sont comportés en coupeurs de route et ont emporté 10 millions de francs CFA avant de montrer leur vraie identité.

Ils s’en sont pris aux paysans dans leurs champs dans certains villages notamment Sakofè, Ferentela Tienevè et Tika. Ils se sont installés dans la forêt pour un motif que l’on ignore encore. Les villageois ont, de ce fait, saisi les autorités administratives, afin qu’elles alertent les forces de défense et de sécurité.

Le préfet de Ouaninou, le préfet hors grade, Boni Kouakou Adolphe, a confirmé la présence de ces individus et a saisi le ministère de la Sécurité. Cependant, la situation sécuritaire reste préoccupante dans la localité de Ouaninou parce que ces individus ne se cachent plus et tentent de rassurer la population.

Le lundi 30 août 2021, des passagers de trois cars ont été attaqués et dépouillés sur l’axe Ouaninou-Touba. Plus de 10 millions emportés et des blessés ont été enregistrés.

