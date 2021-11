Côte d’Ivoire: Interception d’une kalachnikov dans un car en provenance du Mali

Des passagers en provenance du Mali interceptés à bord de leurs car figurait une kalachnikov.

La Brigade de Gendarmerie de Vavoua vient de faire une belle prise. Selon des informations dignes de foi recueillies auprès de plusieurs sources sécuritaires, les éléments postés à Bazra, à 25 km, dans la sous-préfecture de Vavoua, ont intercepté un autocar, le mercredi dernier, il était alors 11 heures 20 minutes.

Nos mêmes sources révèlent que le véhicule de transport en commun était en provenance du Mali et avait à son bord 42 passagers dont le profil d’âge varie entre 12 et 52 ans. Soit 20 hommes et 07 enfants. Ils de nationalité malienne.

Le hic, c’est qu’en fouillant l’autocar, les agents de sécurité, en service à Bazra ont découvert 01 kalachnikov, la somme de 10 millions de francs CFA et divers documents appartenant aux passagers.

Un compte-rendu a été conjointement fait au Commandant de Compagnie et au Procureur. Bien avant, les éléments de la Gendarmerie ont demandé et obtenu un renfort.sur zone.

Une enquête a été déposée et suit son cours.

