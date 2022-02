Côte d’Ivoire : la gendarmerie de Soubré lutte contre l’orpaillage clandestin

Des éléments de la gendarmerie territoriale et de l’escadron mobile de Soubré ont au cours d’une opération de lutte contre l’orpaillage illicite détruit 8 dragues sur le fleuve Sassandra, à proximité du barrage hydroélectrique de Soubré. L’opération s’est déroulée le jeudi 10 février dernier, a-t-on appris de source proche de la maréchaussée à Soubré.

Cette opération qui s’inscrit dans les actions menées régulièrement par les hommes du général Apalo Alexandre sur le fleuve Sassandra, s’est déroulée entre 6 heures et 14 heures et vise à mettre fin à la pratique de l’orpaillage illicite menées par des individus sur fleuve. En effet réputée contenir le métal précieux, le lit du fleuve Sassandra est régulièrement la cible d’orpailleurs clandestins qui draguent l’ensablement à la recherche d’or. « Nous menons régulièrement ces actions malgré l’absence de moyen de mobilité sur le fleuve qui limite notre efficacité à lutter contre le phénomène. Le bilan aujourd’hui fait état de 8 dragues, 10 bassines et 20 bidons détruits », a-t-elle indiqué. Le lit du fleuve Sassandra est régulièrement la cible d’orpailleurs clandestins qui échappent aux forces de défense du fait de manque de moyens de déplacement sur le fleuve.

