Côte d’Ivoire: La Gendarmerie en alerte maximale suite aux actes terroristes qui ont frappés le pays

Désormais prévenus des éventuels attaques qu’a subit le pays, la Gendarmerie est en alerte maximale. Le Commandant supérieur de la Gendarmerie nationale, le Général de Corps d’Armée, Alexandre Apalo Touré a délivré, lors de sa visite terrain, le lundi 22 novembre 2021, d’importantes adresses aux populations de Doropo dans la région du Boukani.

Le patron de la Gendarmerie nationale a saisi cette occasion pour éclairer la lanterne des populations relativement à l’orpaillage clandestin et au terrorisme, deux fléaux qui font un grand bruit dans cette zone septentrionale du pays. Selon le Général de Corps d’Armée, la nécessité d’une franche collaboration entre les populations et les forces de défense parait très cruciale.

« Vous êtes ici à l’est avec le pays frère le Burkina Faso. Vous savez que le terrorisme frappe le Burkina et le Mali. C’est difficile dans ces pays. Si nous ne faisons pas attention que ce phénomène prend de l’ampleur, à cette heure vous serez couché (Ndlr : il était 21 heures). La Gendarmerie et l’Armée seules ne peuvent pas régler ce problème. Nous souhaitons votre collaboration pour lutter contre le terrorisme », a déclaré Apalo Touré dans une documentation de la Division de communication et de déontologie diffusée sur la page de ce corps d’élite. Le patron de la maréchaussée a prodigué de sages conseils aux populations exhortées à respecter les mesures légales d’exploitation d’or. « L’Etat a organisé pour que l’or soit exploité légalement. Si vous voulez l’exploiter, référez-vous aux autorités en charge. Nous avons observé que l’orpaillage illégal est en train de détruire les terres ivoiriennes. Canalisez vos actions de sorte que les terres ne soient pas détruites. L’eau potable devient inutilisable. Cela devient un poison pour les poissons. Si c’est bien organisé que vous le faites, il n’y a aucun souci », a-t-il conseillé.

