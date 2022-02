Côte d’Ivoire : La Police Nationale réagit face aux prétendus enlèvements

La Police Nationale constate depuis quelques mois la publication de faits d’enlèvements de personnes sur les réseaux sociaux. Toute chose qui crée une psychose au sein des populations.

Force est de constater que lesdits faits ne cessent de défrayer la chronique en raison des multiples commentaires et partages effectués par les internautes.

A titre d’exemples, le 10 janvier 2022, l’époux d’une dame s’est présenté à la Direction de la Police Criminelle pour signaler la disparition de sa compagne. Les investigations menées pour élucider ce cas ont révélé que cette dernière avait quitté le foyer pour des problèmes conjugaux et n’avait fait l’objet d’aucun enlèvement. Elle à plus tard regagné son foyer d’elle même.

De même, le 31 décembre 2021, il a été rapporté la disparition d’une jeune fille de seize (16) ans. Les recherches policières effectuées suite à la saisine de son père le 12 janvier 2022, ont permis de la retrouver à Djorogobité, cinq jours plus tard. Interrogée, elle a déclaré avoir volontairement quitté la maison familiale pour se faire un espace de liberté en raison de la forte surveillance de son père. Il s’agissait d’une simple fugue.

Le 21 janvier 2022, un requérant a saisi les services de Police pour signaler la disparition de son épouse, qui en réalité, s’était rendue à l’intérieur du pays pour passer le week-end.

Le dernier cas récent est relatif à un audio dans lequel une dame avait saisi la Gendarmerie de Djébonoua d’une plainte d’enlèvement dont elle aurait été victime. Les investigations menées à cet effet n’ont pas permis à la Gendarmerie d’obtenir des indices fiables et concordants.

L’examen des cas précités a permis à la Police Nationale de noter qu’il s’agit tout simplement de prétendus cas d’enlèvement.

La Police Nationale voudrait rassurer les vaillantes populations que des dispositions sont prises pour les sécuriser et les rassure de sa disponibilité à mettre tout en œuvre pour leur quiétude sur l’ensemble du territoire national.

Par conséquent, elle voudrait sensibiliser et inviter les populations à dénoncer auprès des services de Police tout fait susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique ou à la vie des citoyens.

