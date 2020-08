Côte d’Ivoire: le général Vagondo se déballe

Dans d’autres villes, des barricades et des pneus incendiés , empêchent les habitants de vaquer à leurs occupations. Tout en s’inclinant devant la mémoire des victimes de ces actes odieux, le gouvernement présente ses sincères condoléances à leurs familles. Le gouvernement marque sa solidarité avec les blessés et salue le professionnalisme et l’esprit républicain de nos forces de l’ordre qui ont permis d’éviter un bilan plus lourd. Il tient à rassurer les ivoiriens quant à sa détermination à ne pas laisser s’installer le désordre.

Le gouvernement prend à témoin la communauté nationale et internationale sur le caractère illicite de ces manifestations. Le gouvernement s’engage a agir, avec la plus grande fermeté et à ne tolérer aucune entrave à la quiétude des ivoiriens, à la liberté de la circulation des personnes et au bon fonctionnement des activités économiques sur tout le territoire.

Enfin, le gouvernement informe les populations que les instigateurs de ces actes répondront devant la justice.

Melv Sage

