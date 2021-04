Côte d’Ivoire : le Ministre d’État, Ministre de la Défense Monsieur Téné Birahima OUATTARA a reçu les dossiers de son Département

Nommé par décret présidentiel le mardi 6 avril dernier, le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense, M. TENE BIRAHIMA OUATTARA, a reçu les dossiers afférents à ses nouvelles fonctions, ce jeudi 08 avril 2021, des mains de Madame ATTE Eliane Bimanagbo, Secrétaire générale du gouvernement.

A cette occasion, le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense, a exprimé sa profonde gratitude à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef suprême des armées avant d’affirmer mesurer « pleinement les responsabilités qui sont les siennes ».

Il a adressé ses félicitations aux membres du cabinet et à l’ensemble des éléments des Forces Armées de Côte d’Ivoire avec à leur tête, le Chef d’Etat-major Général des Armées et le Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale pour les excellents résultats obtenus sous le leadership du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre de la Défense, SEM Hamed Bakayoko.

« Nous devons donc continuer sur cette lancée pour relever les défis qui s’imposent encore à nous à savoir la lutte contre les bandes terroristes et criminelles qui sévissent dans la sous-région, le renforcement de la coopération militaire avec les pays frères et amis, l’assistance et la protection des populations et de leurs biens, la poursuite de l’amélioration des conditions de vie et de travail de l’ensemble des personnels de la défense » a-t-il ajouté.

Des objectifs que le Ministre d’Etat entend poursuivre tout en renforçant les résultats grâce aux valeurs de discipline, de dévouement et d’engagement. « Nous devons toujours être animés d’un esprit d’équipe afin d’être efficaces en tout lieu et en tout temps. Je sais pouvoir compter sur vous » a-t-il conclu.

Avec Aminata 24

Comments

comments