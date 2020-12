Côte d’Ivoire: le top 10 de l’armée les plus influentes

le top 10 des unités de l’armée ivoirienne les plus dangereuses se base sur des critères bien définies, leurs entrainements, leurs, formations leurs engagements sur le terrain. Sans plus tardé, voici le Top 10 des unités les dangereux de l’armée ivoirienne. Avant de commence Abonné vous a ma page et liked

10eme les unités du (GMI)

le GMI signifié ( le groupement mobile d’intervention)) son formé équipé par le ministère de l’intérieur ivoirienne elles ont a leur disposition des des véhicule noirs

image a titre illustratif des véhicule du GMI

Les fonctionnaire de cette unité ont disposition

Matraque

Paires de menottes

Gilet pare-balles

Ak47

Pistolet automatique

Lance grenades

Casque de maintien de l’ordre( en cas de violence urbaines). Elles font parties de la police national, leurs buts est le maintien de l’ordre.

9eme les unités de la douanes ivoiriennes

la douane ivoirienne est une unité et une composante de l’armée ivoirienne. Elle a pour mission,

Gestion des Attestations

TVA

LA saisir des véhicule non douanes

Vente au enchère

Le siège est situé à Abidjan plateau.

Elles sont placé sous l’autorité du ministère de la défense

8eme les unités du CRS

7 les unités du FRAP

FRAP Signifie( force de recherche et d’assistance de police). Elles ont pour mission l’assistance à la police national, l’ont se souvient des événements des attaque de Bassam ou cette unité y a joue un rôle déterminant

Elles ont à leurs dispositions

Matraque

Paires de menottes

Gilet pare balles

Ak47

Pistolet automatique

Lance grenade

Casque de maintien de l’ordre en cas de violence urbaines.

Elles sont placés sous l’autorité du ministère de l’intérieur.

6eme les unités du CCDO

CCDO signifie ( centre de commandement des opération) crée le 11 mars 2013 et inauguré a Abidjan par le Président de la république de Côte d’Ivoire Alassane Ouattara. Elles a pour mission de contré le grand banditisme, le racket et autres actes malveillants, ce de coordination es composé de 750 policiers .

de gendarmes

et de militaire

5eme la BAE

La BAE Signifie (Brigarde anti-emeute)

c’est l’une des meilleures unités de la police ivoirienne.

Elles dispose de:

Matraque

De Casque anti-emeute

De pistolet automatique

De Gilet pare- balle

De chars anti-emeute

De lance grenade

Ak47/

De véhicule à eau pour disperse les manifestation.

elle est place sous l’autorité du ministère de l’intérieur

4eme la Garde Républicaine

3eme La gendarmerie nationale

La gendarmerie est compose de des commandos, UIGN, des unités d’élites

Elle dispose

De chars

Elle est charge des mission de police et placée sous la tutelle du ministère de la Défense elle fut créée par la loi n°60-209 du 22 février 1960 des mission militaire:police militaire prévôté et opération extérieures

Commandant Supérieur : Général de division Alexandre Apolo Touré

Commandement Supérieur: le plateau Abidjan

2eme La marine nationale

la marine nationale ivoirienne est la composante navale (navires de guerre) et l’une des quatre composantes des Forces armées en Côte d’ivoire.

1er les forces spéciales

Affilié directement au palais présidentielle

