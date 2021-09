Côte d’Ivoire : Rencontres périodiques du commandant supérieur de la gendarmerie avec ses collaborateurs. Le point

En vue de renforcer la dynamique de l’action d’ensemble, le Général de Corps d’Armée ALEXANDRE APALO TOURE, Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale a rencontré les Commandants de Subdivisions et des écoles, les Commandants de Régions et de Légions, les Inspecteurs et les Chefs de Division, ainsi que ses Conseillers, pour une séance de travail à l’Ecole de Gendarmerie d’Abidjan, le mardi 21 septembre 2021.

Dès l’entame de son propos, le Commandant Supérieur a exprimé sa profonde gratitude et celle de toute l’Institution à Son Excellence Monsieur le Président de la République Alassane OUATTARA, Chef Suprême des Armées, pour les énormes efforts consentis pour renforcer les capacités de la Gendarmerie Nationale afin de lui permettre d’exécuter ses missions régaliennes avec efficacité.

De même, il a traduit la reconnaissance infinie de la Gendarmerie Nationale à Monsieur le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense, Téné Birahima OUATTARA, pour sa guidance efficace et son soutien de tous les instants à l’Institution.

Au cours de cette rencontre qui fait suite à la récente réorganisation de l’Institution, le Général de Corps d’Armée ALEXANDRE APALO TOURE a redéfini à ses proches collaborateurs, les priorités de l’action de la Gendarmerie Nationale.

Il a tenu ensuite à féliciter ses hommes, avec à leur tête les Généraux de Brigade KOUASSI Kaunan René Stanislas, Commandant Supérieur en Second et ABE Séka Arsène, Inspecteur de la Gendarmerie Nationale, pour les résultats remarquables obtenus jusqu’ici, en les exhortant à redoubler d’ardeur pour parvenir à relever les nombreux défis sécuritaires auxquels la Côte d’Ivoire est confrontée, notamment le grand banditisme, l’orpaillage illégal et le terrorisme.

Aussi a-t-il précisé que c’est pour atteindre de meilleurs résultats dans le cadre de la sécurisation des personnes et des biens, ainsi que la protection des Institutions, que les récentes mutations d’officiers sont intervenues, en toute objectivité, en tenant compte des qualités et compétences des uns et des autres. Il a exhorté ses Officiers et l’ensemble de leurs personnels à demeurer professionnels tout en entretenant une franche collaboration avec les populations.

En outre, en vue d’encourager les hommes à l’abnégation et à l’effort, le Commandant Supérieur a annoncé une cérémonie de décoration très prochainement pour récompenser tous ceux qui méritent la reconnaissance de la Nation, à travers diverses médailles dont celle de la Gendarmerie, récemment créée par décret.

Par ailleurs, le Général de Corps d’Armée ALEXANDRE APALO TOURE a invité ses collaborateurs à des réflexions sur l’organisation et le fonctionnement de la Gendarmerie Nationale, qui feront bientôt l’objet d’un séminaire. Un autre séminaire, à l’attention des Commandants de Brigades, aura lieu au cours du mois d’Octobre 2021, à l’image de celui des Commandants d’Unités qui s’est tenu deux mois plus tôt.

A la fin de son adresse, le Général de Corps d’Armée ALEXANDRE APALO TOURE, Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale, a instruit les Chefs de Corps et Commandants d’unité à prendre les dispositions utiles pour permettre à tous leurs hommes de se faire vacciner contre la Covid 19, avant la fin du mois d’Octobre 2021.

Ces réunions périodiques organisées depuis la prise de commandement du Général de Corps d’Armée ALEXANDRE APALO TOURE, rencontrent l’adhésion totale des Chefs et Commandants d’Unités qui y trouvent un cadre adéquat pour échanger leurs idées sur le fonctionnement et les perspectives de la Gendarmerie nationale.

Un pot a mis fin à cette rencontre dans une très bonne ambiance entre frères d’armes.

Il convient de souligner en définitive, que ces cadres de formation et de réflexions des différents échelons de commandement concourent indéniablement au renforcement de la cohésion et à une véritable professionnalisation des personnels de la Maréchaussée Ivoirienne pour la protection des institutions, des personnes et de leurs biens sur toute l’étendue du territoire.

Comments

comments