Côte d’Ivoire /Touba : tentative de meurtre sur une fillette

Un individu armé d’un couteau a été surpris en pleine tentative de meurtre par engorgement sur une fillette âgée de 3 ans.

le vendredi 04 février 2022 aux environs de 17 heures, au quartier TP de Touba, le chef d’un garage de motos, monsieur Mamadou Koné a remarqué l’allure suspecte d’un jeune homme qui venait de passer devant son garage en direction de la brousse avec une fillette. Quelques instants après, le chef de garage a envoyé deux de ses apprentis pour vérifier ce que ce jeune allait faire avec la fillette. À leur arrivée, ils auraient surpris le jeune qui avait déjà fait coucher la fillette dans un caniveau qu’il a fermé avec un carton démonté. Il tenait un couteau à la main. Les deux apprentis ont conduit le jeune homme et la fillette à la brigade de Touba.

Il s’agit de : Touré Aboubacar 15 ans, Fils de feu Touré Vassiriki et de Bamba Massé, apprentis chauffeur de nationalité ivoirienne.

La fillette se nomme Keita Sali âgé de 03 ans.

Le Père, Keita Yssouf, et Mère Diomandé Mariame étaient tous sur le choc.

soyons vigilants et surveillons nos enfants .

Comments

comments