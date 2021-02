Côte d’Ivoire : un System intelligent annoncé par le gouvernement contre les infractions au code de la route

Les infractions au code de la route en Côte d’Ivoire seront désormais gérées par un système intelligent. Telle est la décision prise par le Gouvernement au Conseil des ministres, ce mercredi 3 février 2021.

Un accord a été pour ce faire signé entre l’Etat et la Société Quipus Afrique SA.

Ce système de gestion électronique des infractions est prévu, précise le porte-parole du gouvernement, Sidi Touré, pour se déployer dans le Grand Abidjan et ainsi que dans certaines villes de l’intérieur.L’objet pour l’Etat est d’améliorer “significativement la sécurité routière, de doter l’administration d’un système d’informations sur les accidents de la route, de maitriser au mieux la mobilité des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national et de favoriser à termes le changement progressif des comportements des usagers de la route à travers un dispositif de diffusion d’informations et de sanctions pour tous contrevenants”.

Avec Fratmat

