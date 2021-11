Côte d’Ivoire: Un terroriste et ses complices ont été appréhendés

Saisie remarquable du côté des FDS qui ont mis la main sur des dangereux malfrats.

Ça fait grand bruit dans le milieu ! Quatre individus dont un présumé terroriste et trois suspects interpellés, des armes, des téléphones portables, d’importants documents, entre autres, saisis ce mercredi 17 Novembre 2021, à Yorodougou. C’est une petite localité située à 35 km de Sipilou, à la frontière avec la Guinée, dans l’extrême Ouest du pays.

Voici le résultat des enquêtes rondement menées par les fins limiers de la Brigade de Gendarmerie de Sipilou, comme le confirment plusieurs sources sécuritaires dignes de foi qui ont accès au dossier.

Elles nous informent que l’opération a eu lieu mercredi dernier, à 12h30, à Yorodougou, dans la sous-préfecture de Sipilou (région du Tonkpi).

Exploitant des informations d’une autre enquête, les gendarmes ont pu mettre le grappin sur ces quatre individus ce jour-là. Il s’agit d’un présumé terroriste et trois suspects. Soit trois guinéens et un malien, âgés entre 25 et 35 ans.

Nos sources poursuivent pour dire qu’outre le bilan humain, une importante saisie de matériels et de documents a été également réalisée.

20 armes de type Kalachnikov, 10 faux passeports, 15 téléphones portables, 06 moto, 03 cartes avec des itinéraires biens définis et la somme de 04 millions de francs CFA.

Tous ces suspects sont gardés à vue en attendant d’être transférés en lieu sûr. Le Procureur de la République près du Tribunal de Man a été informé. De même que la hiérarchie militaire et les autorités administratives.

Selon nos sources toujours, nos forces de sécurité et de défense sont en alerte sur zone. Une enquête a été ouverte pour cerner tous les contours de cette affaire.

