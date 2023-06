ENTRETIEN/BOHOUI EMMANUEL (TECHNICIEN EN INCENDIE) : « DIRIGEZ L’EXTINCTEUR TOUJOURS VERS LA BASE DU FEU ET NON VERS LES FLAMMES »

Peu importe ses caractéristiques techniques, c’est un incontournable dans la lutte contre les incendies. Que ce soit en entreprise ou à domicile, l’extincteur doit faire partie de nos mesures de sécurité. Quels sont les différents types d’extincteurs et comment les utilise-t-on ? Dans cet entretien, Bohoui Emmanuel, un technicien en incendie donne des éléments de réponse.

Pourquoi le choix de la couleur rouge pour les extincteurs ?

Il existe plusieurs couleurs mais pour les extincteurs la couleur choisie c’est le rouge. Cette couleur symbolise le danger et elle est vive. De nature, l’œil de l’être humain est attiré par les couleurs vives. Donc l’extincteur on le verra rapidement, on pourra le saisir vite pour intervenir pendant que le feu est encore petit.

Quels sont les signes d’alerte d’un incendie ?

Le feu ne se déclenche jamais de façon brusque. Le premier signal d’alerte c’est l’odeur de brûlé, le second signal c’est la fumée.

Existe-t-il différents types d’extincteurs ?

Le premier type c’est l’extincteur à poudre polyvalente ABC à utiliser sur tous types de feu mais à l’extérieur. Si vous l’utilisez dans un endroit clos, il y aura de la poussière qui va se dégager et votre visibilité sera réduite avec un risque accru d’aller vers le danger. Il est corrosif et très salissant et habituellement on l’installe auprès du vigile.

En deuxième position nous avons l’extincteur à eau pulvérisée qui est constitué d’une eau mélangée à un produit appelé l’émulseur. Lorsqu’il est utilisé, l’eau qui sort est comme de la mousse de savon. L’extincteur à eau pulvérisée est adapté aux feux solides tels que ceux des matelas, des cartons, des mousses, du bois, du caoutchouc etc. Lui par contre il est à utiliser à l’intérieur car sa mousse a la particularité d’étouffer les flammes et d’éteindre le feu.

Le troisième modèle est l’extincteur CO2 dioxyde de carbone adapté aux feux électriques. Il est très efficace et quand il est utilisé, le produit est expulsé à l’apparence de la neige et n’est pas salissant. Le produit va aller se loger à l’intérieur de l’appareil en feu pour agir. Une fois que c’est fait, essayez de mettre votre appareil en marche, s’il ne fonctionne pas appelez un technicien qui viendra remplacer la pièce défaillante et votre appareil sera à nouveau utilisable. Il est préférable de mettre de l’argent dans la main-d’œuvre que de perdre votre appareil.

Comment utilise-t-on un extincteur ?

La première étape consiste à tirer le scellé qui est sur la tête de l’extincteur afin d’enlever la goupille de sécurité. Lors de la deuxième étape, il s’agira d’appuyer sur le manche vers le bas pour déclencher la pression. C’est cette pression qui est à l’intérieur de l’extincteur qui va prendre la poudre pour la bloquer au niveau de la tête et attendre. La troisième étape va consister à actionner le manche à la base du feu, le contenu va sortir et faire son travail. Je précise que pour utiliser l’extincteur, il faut le soulever et le diriger vers la base du feu pour être sûr de l’éteindre sinon si vous le dirigez vers les flammes, le feu ne va jamais s’éteindre. Je vous conseille d’apprendre aux enfants de plus de 10 ans la manipulation d’un extincteur.

Son installation se fait à 1m20 du sol parce qu’on n’a pas tous les mêmes tailles, il faudrait que l’extincteur soit accessible à tout le monde.

Comment reconnaître les différents types d’extincteurs et leur rôle ?

Pour les personnes qui ne savent pas lire, il existe un code couleur qui leur permet de faire la différence entre les extincteurs. Si vous voyez la couleur jaune sur l’extincteur retenez qu’il s’agit d’un extincteur à poudre polyvalente ABC. Si vous voyez du bleu, pensez automatiquement à l’extincteur à eau pulvérisée. Pour la couleur grise, il s’agit de l’extincteur CO2 dioxyde de carbone.

Est-ce qu’un extincteur est réutilisable plus d’une fois ?

Il y a des extincteurs qui sont utilisables deux fois mais au même moment. Je vous donne un exemple, il y a eu un feu qui s’est déclaré dans un endroit A le matin et vous avez utilisé l’extincteur et réussi à éteindre le feu. Plus tard dans la journée, un autre feu se déclare dans un endroit B, vous avez la possibilité d’utiliser le reste du produit contenu dans votre extincteur pour éteindre ce nouveau feu. L’extincteur capable d’être utilisé deux fois est celui à base de CO2 dioxyde de carbone. Pour les autres extincteurs, une fois que c’est percuté il n’est plus possible de les utiliser une seconde fois. Il faut donc le recharger. Il est recommandé de faire l’entretien de vos extincteurs chaque six mois, soit deux fois dans l’année.