Fin de cavale pour un agresseur sur les plages de Grand Bassam

Il se croyait plus rapide qu’un cheval, mais a très vite été rattrapé après son forfait. Un bandit qui semait la terreur sur les plages de Grand Bassam a été interpellé par la Brigade équestre. Il a été pris en chasse après avoir agressé un touriste sur la plage de « Petit Bassam ». Les effets de la victime ont été retrouvés sur lui.

Les plages de Grand Bassam et partant, celles de Côte d’Ivoire sont devenues plus sûres. Désormais la brigade équestre de la Police Nationale veille au grain. Plusieurs arrestations sont à mettre à son actif depuis sa mise sur pied. Objectif, rendre les plages plus fréquentables de sorte à attirer davantage de touristes. Et pour cela, aucun répit n’est donné aux malfrats qui souhaitent s’y aventurer.

Un agresseur a été interpellé ce dimanche, par la brigade équestre à Grand Bassam alors qu’il venait d’opérer. Alertés, les policiers sur leurs chevaux, l’ont pris en chasse et l’ont très vite rattrapé. L’information donnée par « Police Secours », précise que le quidam avait encore les effets de sa victime sur lui. Un butin dont il n’aura pas eu le temps de profiter. Il y avait aussi de la drogue en sa possession. La victime a pu récupérer ses affaires. Quant à l’agresseur sprinteur, rattrapé par un cheval, il a été remis au commissariat le plus proche.

7info.ci

