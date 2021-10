France: le gouvernement se dote d’un satellite militaire, dernière génération

La France renforce sa Défense avec le lancement d’un satellite militaire. Placé sur orbite le samedi 23 octobre, le précieux bijou de la technologie française, est conçu pour résister à des agressions militaires depuis le sol mais également dans l’espace où il peut se déplacer et éviter le brouillage.

C’est un grand pas en terme de souveraineté pour la France qui est désormais maître d’un satellite militaire en orbite. Satellite militaire de communication, le Syracuse 4A lancé avec succès par une fusée Ariane 5, a un un débit de télécommunications trois fois plus rapide qu’actuellement, facilitera les échanges sur le terrain. Il est doté d’une capacité qui peut aider à échapper au piratage et aux risques d’interception.

Le satellite militaire Français permettra aux armées françaises déployées aux quatre coins du globe de communiquer à haut débit et en toute sécurité depuis des relais au sol, aériens, marins et sous-marins. «Syracuse 4A est conçu pour résister aux agressions militaires depuis le sol et dans l’espace ainsi qu’au brouillage», a expliqué à l’AFP le colonel Stéphane Spet, porte-parole de l’armée de l’Air et de l’Espace, ajoutant qu’il est protégé contre les impulsions électro-magnétiques qui résulteraient d’une explosion nucléaire.

Le programme Syracuse représente un investissement total de quelque 4 milliards d’euros. La quatrième génération multipliera par trois le débit de communications de S3. Selon AFP, la Direction générale de l’armement (DGA) s’est engagée avec Thalès à hauteur de 354 millions d’euros et avec Airbus pour 117 millions pour le seul Syracuse 4.

Melv Le Sage

