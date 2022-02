La Côte d’Ivoire : création d’un hub de formation militaire sous-régional pour lutte contre le terrorisme

Pas moins de 400 militaires de 10 pays africains et non-africains se retrouvent en terre d’Éburnie, du 15 au 28 février 2022, à l’effet de renforcer leurs connaissances tactiques et opérationnelles à travers l’exercice conjoint, Flintlock, sous la direction du commandement des forces américaines en Afrique.

Le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Niger participent au programme aux côtés du Canada, des États-Unis, de la France, de la Norvège, des Pays-Bas et du Royaume-Uni.

Avec l’inauguration le 10 juin 2021 de l’Académie internationale de lutte contre le terrorisme (Ailct) et l’institution en septembre 2011 des forces spéciales formées notamment au Maroc, en Chine, aux États-Unis et en Égypte, la Côte d’Ivoire entend jouer également un rôle de premier plan sur le plan militaire en général et dans la lutte anti-terroriste en particulier. Comme le dit l’adage : « Si vis pacem, para bellum » (« Si tu veux la paix, prépare la guerre »).

Reconnu pour être un exemple en matière de planification du développement économique, le pays ne semble plus vouloir compter uniquement que sur le dialogue pour maintenir la paix et la stabilité qui sont ses atouts majeurs… Surtout que les pays voisins qui ont des armées de métier depuis très longtemps ont actuellement de plus en plus de mal à contenir la menace terroriste.

