Niger : plusieurs armes et de munitions saisies par la Garde Nationale

Aïr Info a appris qu’hier 9 février 2022 au environs de 16 H, la patrouille départementale de la Garde Nationale d’Ingall en poste à Babsalam a pris en filature 2 véhicules suspects de marque Toyota Toundra. Après une poursuite qui les a conduit au village de Gani situé à 38 km au sud d’Ingall, les éléments ont réussi à immobiliser un de ces véhicules tandis que le second a réussi à prendre la fuite. Il a fallu plusieurs échanges de tirs pour pouvoir stopper les malfrats.

Au cours de la fouille du véhicule, il a été découvert 25 armes AK47; 06 RPG7, 01 PA, 02 Fall, 03 M80, 15 roquettes de RPG7, 25 charges de roquettes, 18 chargeurs AK-47 et 02 chargeurs Fall ainsi que 17257 cartouches de 7,62×54, 17730 cartouches de 7,62×39 et 14 cartouches de 7,62.

Les auteurs, au nombre de cinq personnes, ont été interpellés.

Le deuxième véhicule en fuite a été rattrapé par la Garde Nationale de la région de Tahoua. Nous ignorons pour l’instant son contenu.

