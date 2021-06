Salon ShieldAfrica : Téné Birahima Ouattara impressionné

En compagnie du chef d’état-major des Forces armées de Côte d’Ivoire, le général de corps d’armée Lassina Doumbia, le ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara s’est dit impressionné par ce qu’il a vu le mercredi 9 juin 2021, au terme d’une visite des stands du salon de la sécurité et de la défense qui se déroule à l’École de police, à Abidjan-Cocody.

Pendant plus de deux heures, Téné Birahima Ouattara est passé dans les différents stands du salon de la sécurité et de la défense, dénommé ShieldAfrica, dont la 6ème édition s’achève le jeudi 10 juin 2021. « Je suis venu pour me rendre compte, de visu, des progrès réalisés par ce salon. Ce que j’ai vu est vraiment impressionnant. Vous avez toutes les gammes de moyens de défense et de sécurité indispensables à une armée moderne, que ce soit au niveau de la formation, de la protection des frontières, de l’armement ou au niveau le plus simple. Toutes les solutions sont réunies à ce salon », a dit le ministre ivoirien de la Défense. Peu avant la visite des stands, les forces françaises basées en Côte d’Ivoire ont effectué une démonstration simulant une riposte à des attaques contre des troupes motorisées et une patrouille cynophile. Cette démonstration, tout comme celle effectuée par l’Unité d’intervention de la gendarmerie nationale (UIGN), le mardi 8 juin 2021 a été très appréciée aussi bien par les officiels que par les visiteurs du salon.

Notons que 95 exposants sont présents dans des stands avec des équipements destinés à la protection dans les métropoles africaines.

Olivier Dion

