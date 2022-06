Sécurité Routière.

Du 05 mai 2022 au 05 juin 2022 dans le district d’Abidjan, ce sont 2 596 véhicules qui ont été interceptés pour défaut de certificat de visite technique,1 683 pris en excès de vitesse, 13 pour défaut de police d’assurance et 05 pour absence de carte grise. Cette période a enregistré également l’interpellation de 1 326 conducteurs pour des infractions diverses, notamment 1 251 conducteurs pris pour non-port de la ceinture de sécurité, 44 pour usage du téléphone au volant et 23 pour des cas de surnombre. A ceux-là, s’ajoutent 08 conducteurs pris pour refus d’obtempérer et 07 pour conduite en état d’ébriété sur un ensemble de 550 tests d’alcoolémie effectués.

