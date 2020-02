Un «gendarme» s’introduit par effraction au domicile d’un militant du Pdci

Un homme se présentant comme un gendarme est entré, hier, par effraction, chez Boni Michel, un militant du Pdci-Rda bien connu.

L’individu, qui n’a pu mener son opération à son terme parce que surpris par le fils de Boni Michel a cherché à s’enfuir. Mais rattrapé par des voisins. Informé, Boni Michel, après avoir porté plainte, s’est rendu dans nos locaux pour expliquer cette « attaque » manquée.

« Hier, je suis sorti de la maison pour déjeuner quand mon fils m’a appelé. Il était 13 heures 14 minutes. Il m’a dit qu’il y a une urgence à la maison. Je lui ai répondu quelle est cette urgence. C’est ainsi qu’il m’a fait savoir qu’il était dans sa chambre quand il a entendu quelqu’un donner des coups au portail. Il s’est rendu tout de suite compte qu’il ne s’agit de quelqu’un qui nous est familier puisque nous avons nos habitudes. Mon fils quitte sa chambre pour venir voir ce qui se passe réellement. Une fois au salon, il constate que quelqu’un essaie d’ouvrir la porte avec une clé. Après plusieurs tentatives, la porte s’ouvre et l’individu se retrouve nez-à-nez avec mon fils», a expliqué Boni Michel avant de continuer en ces termes.

« Devant les nombreuses questions, l’homme s’est présenté à mon fils comme étant un gendarme. Mais n’arrivant pas à convaincre mon fils, il prend la fuite. Mon fils le poursuit et crie voleur, voleur. Il est aidé par d’autres personnes qui ont réussi à le cueillir. Il avait sur lui un trousseau de clés qu’il a réussi à cacher pendant sa fuite. J’arrive et je trouve un cargo de la gendarmerie.

J’ai cherché à rencontrer le chef d’unité pour m’assurer qu’il reconnait l’individu appréhendé comme un des leurs. Le chef d’unité confirme qu’il le reconnait comme un des leurs à trois reprises. J’ai commencé donc à m’inquiéter. Je lui demande alors quelle est la conduite à tenir. Il me dit qu’il a rendu compte à sa hiérarchie qui lui demande de nous conduire à la brigade la plus poche. C’est ce qui a été fait. Nous nous sommes rendus donc à la brigade. Et j’ai porté plainte en bonne et due forme».

Boni Michel s’interroge encore sur les motivations réelles de cet individu qui dit être gendarme. Que voulait-il au juste en s’introduisant par effraction à la résidence du militant du Pdci-Rda? Est-ce un voleur ou un individu venu accomplir une mission précise au domicile de Boni Michel ? L’enquête en cours nous en dira plus.

