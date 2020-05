Un internaute au Général Diomandé : “Le but des menaces est de créer la psychose”

La ressente sortie du Générale Diomandé, Ministre de la sécurité et de la protection civile a suscité d’énormes réactions sur la toile.

Cette réaction des internaute fait suite aux menaces proférés à l’encontre des cyber – activiste.

Selon un internaute, le but des menaces est de créer la psychose.

Ci-dessous sa réplique:

”Sinon, les activistes qui propagent la haine, qui menacent même les religieux, qui appellent aux massacres, qui insultent sans raison, c’est bel et bien les RDR. Pourtant, aucun d’entre eux n’a été mentionné dans votre liste des activistes à abattre. Et ils le font à visage découvert parce qu’ayant l’armée, la justice et le pouvoir comme manteau.

En clair, votre but n’est pas de combattre les fakenews et les appels à la haine, vous cherchez plutôt à éteindre les activistes non RHDP.

J’ai parcouru votre parcours, vous êtes un excellent soldat et votre parcours est admirable. Vous n’êtes pas comme ces rebelles devenus généraux par reconnaissance. Il est donc important pour vous, un soldat de haute classe de privilégier l’intérêt national au lieu d’être un homme au service d’un parti politique dictatorial qui finira par rendre l’âme.

Le cyber – activisme continuera donc malgré vos menaces.

Respectivement.”

AbidjanTV

Comments

comments