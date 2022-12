SHOWBIZ: Debordo regrette son attitude en vers NCI

L’ artiste débordo était attendu sur le plateau de l’émission Show buzz animée par Mulukuku DJ, “Opa la Nation” a plutôt fait une publication agressive contre la télévision dirigée par Cheick Yvane.

Debordo a même traité le “président de la papoasie” de lâche. Curieusement, le chanteur de couper décaler a supprimé son post quelques minutes plus tard.

Debordo se rachète par une invitation à son concert de la chaîne à son concert. ‘’C’est pour cela j’invite le grand patron (mon pote) à moi et tout son personnel je vous déclare comme mes invités spéciaux du spectacle que j’offre ce dimanche 25 décembre sur l’esplanade du Palais de la culture’’, a-t-il sollicité tout appelant la nation afin de toujours le soutenir.

‘’Je me suis laissé emporter par mes émotions. Je réitère toutes mes excuses en particulier, à la Direction générale et au personnel de NCI. Nous sommes tous des enfants de la Côte d’Ivoire et nous devons contribuer main dans la main au rayonnement de la musique ivoirienne et de notre culture’’, a-t-il insisté.

