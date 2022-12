SHOWBIZ: Le groupe Bénédiction verrouillé par les médias

Le groupe Bénédiction , a fait une surprenante révélation sur les raisons pour lesquelles lui et son compagnon ne participent pas aux émissions radio télé ces derniers temps.

”Aujourd’hui , vous ne nous voyez pas faire certaines émissions télés ou radio parce que des chaines voulaient me programmer pour avoir l’ exclusivité d’ une émission dans laquelle je devrais venir parler des chansons que j’ ai écrites pour d’ autres artiste . En gros ,je devrais vraiment venir dire que c’ est moi qui est fait ci ou ça. Pour eux c’ était une manière de me vendre au yeux de tous. Chose que j’ ai bien apprécié. Mais j’ ai poliment refusé de faire ces émissions en leurs disant personnellement que ce n’ est pas ” encore ” mon objectif de venir à la télé ou à la radio pour ça et que je préfère qu’ on invite mon groupe Bénédiction pour parler de notre actualité . Mais certains on trouvé que c’ était une foutaise de ma part .Du coup, s’ ils ne reçoivent pas Willy Bénédiction l’ auteur – compositeur ce n’ est pas la peine d’ espérer une invitation pour le groupe bénédiction”, a révélé Willy bénédiction qui n’ assisté aucun média.

Je veux dit a tous mes fans ne pas passé à la télé ou à la radio c’ est perdre les points , coté communication , mais c’ est pas bien grave. Nos vraies gens sont nos appuis. Merci à tous ceux qui partagent nos œuvres et non nos deuils. Dieu est notre promoteur a t- il ajouté.

