Buzz : Makosso « Deversaille je suis au Bénin quand j’entre, je te produit cadeau… »

Les dons se multiplient en faveur de DJ Deversaille. Le Général Camille Makosso promet produire l’artiste dès son retour en Côte d’Ivoire et avertit l’éminent arrangeur ivoirien, Bébi Philippe.

« Deversaille je suis au Bénin quand j’entre, je te produit cadeau. Bebi Philippe je t’informe que c’est moi qui paye » dit-il sur Facebook.

Poursuivant , “en voulant l’humilier mondialement et détruire sa vie dieu l’élève et c’est vous les même qui devenez ses ropero. Petit je suis au bénin quand j’arrive je te produit cadeau Bebi Philip je t’informe c’est moi qui paye. 2021 tous ceux qui ont été́ humiliés seront dédommages. Aimons nous vivant n’est un vain mot mais un comportement et toi la vielle sorcière au balai de marmaille qui a traiter avec le gérant ce pays est béni de dieu et non des magiciens le temps de ton séjour est écoulé́ paix à ton âme.”

Sapel MONE

