Buzz: Marie Catherine Koissy dit sa part de vérité

Les expressions la vielle mère/ La vielle… Marie Catherine Koissy dit sa part de vérité…Je ne suis pas une vieille mais juste une aînée. Il n’ya pas de honte à prendre de l’âge. C’est une grâce que tout le monde n’a pas” Chers moutons, sachez que prendre de l’âge est une grâce de Dieu. Beaucoup de votre génération meurent à 20 25 ans à vouloir courir plus vite que la vie. Madame Koissy n’est pas une vieille, elle est juste une aînée qui a eu aussi 18, 25, 30, 40 et aujourd’hui quinquagénaire. C’est une grâce et tout le monde ne l’a pas. Je suis attristé quand chaque jour je vois des RIP sur Facebook et lorsque tu regardes qui est mort, ce sont des petits jeunes de 25 ans qui n’ont pas eu cette grâce. Donc appeler cette professionnelle de la communication “vieille” n’est pas la rabaisser comme vous prétendez le faire. Elle est largement au dessus de vous, car vous n’êtes qu’une race de mal élevés et de moutons qui n’aurez jamais la chance d’être des vieilles et des vieux. Il n’y a pas de honte à prendre de l’âge et c’est la seule manière de durer longtemps sur terre, VIEILLIR, ce concept qui vous plaît…”Eric Emmanuel Van Brussel

