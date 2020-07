“Ce que tu peux trouver insuffisant pour toi est le sujet de jeûne et de prière du voisin” ( Groupe EDEN)

Pour souhaiter un joyeux week-end, le groupe de Chantres Chretien EDN, via sa page Facebook exhorte ses fans à ne point envier le voisin. Selon elles, il faut se contenter de ce que Dieu donne. Abidjan TV. Net vous rapporte fidèlement la pensée du jour .

“Ce que tu peux trouver insuffisant pour toi est le sujet de jeûne et de prière du voisin. Alors rendons continuellement grâce à JÉSUS pour le peu qu’il nous donne jours après jours. Sa grâce nous suffit. joyeux WEEK-END. On t’aime fort, JÉSUS encore plus”.

Qui est le GROUPE EDEN ?

Elles ont connu un succès avec leur premier album ‘’ Temps de grâces’’. Un album de 11 ti- tres qui contient des chansons d`ado- ration et de louange. Elles, ce sont Larissa Doh et Marina Kouassi réunies au sein du groupe Eden. Actuellement qualifiée de coqueluche de la mu- sique chrétienne en Côte d’Ivoire, ce duo de jeunes femmes de la musique Gospel ivoirienne coaché par une autre jeune femme, Koné Israëlle, se sont livrées à cœur et chœur ouvert, nous partageant ainsi leurs histoires et leurs projets. Voici quelque révélations croustillantes qui ressortent de l’entretien avec Thérèse Nabi.

Pourquoi avoir choisi précisément le nom Eden ?

Marina : D’abord, le groupe Eden est un groupe composé de deux jeunes filles qui aiment le Seigneur et qui donnent leur vie au service de son œuvre. Eden signifie dé- lice. Le choix du nom Eden est pour nous, une occasion de renforcer l’intimité de l’homme avec Dieu parce que dans ce jardin, il existait une harmonie parfaite entre l’homme et Dieu. Notre objectif sincère- ment, c’est d’édifier le corps du Christ. Et pour y parvenir, il faut nécessairement que l’homme soit réconcilié avec son Dieu pour obtenir son salut.

Comment s’est faite la rencontre entre Marina et Larissa ?

Marina : Il y a longtemps que nous nous connaissons. Nous chantions dans le même groupe musical. Nous sommes donc sœurs bien avant la naissance de l’album. C’est par la grâce de Dieu que nous sommes ensemble encore aujourd’hui pour cet album. Et je pense que c’est Dieu qui l’a planifié ainsi.

Comment est venue l’idée de créer le groupe Eden au point de donner naissance à un album ?

Marina : Il faut dire que Dieu fait toute chose en son temps. Nous étions à l’église auprès de notre père spirituel et nous servions le Seigneur. C’est ainsi que Dieu dans sa grâce, il s’est souvenu de nous et nous a envoyé des personnes qualifiées dans le domaine de la musique pour essayer de nous aider et nous faire découvrir beaucoup plus de choses dans le domaine. Je ne peux qu’affirmer une fois encore que c’est la grâce du Seigneur.

Pourquoi avoir choisi la musique comme moyen d’expression ?

Marina : Il faut dire que nous sommes liées à la musique depuis la petite enfance, elle (Larissa ndlr) comme moi. J’ai intégré mon premier groupe musical à l’âge de 10 ans et elle, à 11 ans. Etant liées à la musique, il y avait forcement de fortes chances que nous y restions. Larissa : Moi particulièrement, je suis née d’un père musicien. Ce qui veut dire c’était déjà dans la famille. Ainsi, depuis toute petite, j’ai commencé à chanter. Mais j’ai un témoignage personnel. C’est que petite, j’étais paralysée pendant des mois et le Seigneur a manifesté son amour en me guérissant. En guise de reconnaissance, j’ai décidé de lui abandonner toute ma vie et de chanter pour lui.

A part chanter, chacune de vous fait quoi ?

Marina : Moi, je suis élève en classe de terminale. Larissa : Je suis étudiante.

Et vous n’avez pas peur de léser vos études au profit de la carrière musicale que vous venez d’entamer ?

Marina : Oh ! Je sais que nous irons loin dans nos études parce que Dieu fait grâce. La bible déclare que « c’est l’œuvre de ton père qui te bénira » et je suis sûre que de la façon dont nous faisons son œuvre, il se souviendra de nous. Il faut aussi dire qu’Eden Production est une structure bien organisée. Ce qui fait qu’on arrive à concilier nos plannings avec nos études. Je veux faire de longues études. Pour l’instant, j’hésite entre la communication et le droit. Après le Bac, je crois que je serai mieux orientée.

Larissa : Moi, j’ai vraiment l’amour de la gestion. Depuis toute petite, c’était mon rêve de pouvoir chanter. Alors si le Seigneur me fait la grâce, pourquoi ne pas travailler à côté ? C’est important. Je sais que je vais travailler mais je sais qu’à la fin, un prendra le pas sur l’autre. Je sais que dans mon cœur, c’est le Seigneur qui va gagner car mon grand désir, c’est de chanter pour le Seigneur.

Quelle est votre vision pour votre carrière ?

Marina : Notre premier objectif est d’édifier le corps du Christ, d’évangéliser, d’attirer les âmes qui sont encore dans le noir à la lumière qui est Jésus Christ. Nous voulons en Côte d’Ivoire valoriser l’adoration, permettre que les gens se rapprochent véritablement du Seigneur par l’adoration.

Vous parlez d’adoration alors que de plus en plus, c’est la louange qui bat son plein. Vous n’avez pas peur de rester dans l’ombre ?

Marina : L’adoration et la louange, c’est un peu la même chose. Quand je dis ado- ration, c’est juste pour généraliser. Sinon que la louange et l’adoration vont tous dans le sens de glorifier le Seigneur. Mais notre objectif est d’amener les gens à le glorifier véritablement comme le déclare

la bible : « c’est les vrais adorateurs que le père recherche. Ceux qui l’adorent en esprit et en vérité».

Qu’est-ce qui caractérise le groupe Eden?

Marina : Je dirai que le groupe Eden n’est rien d’autre que le produit du Saint Esprit. Je crois fortement que c’est Dieu qui nous fait. En plus de cela, je peux ajouter que le groupe se caractérise par son professionnalisme.

Le groupe Eden veut-il qu’on le classe dans le groupe de chantres ou d’artistes qui chantent Dieu ?

Marina : Pour ma part, je voudrais que le groupe soit classé dans le groupe de chantres, du moins des adorateurs du Seigneur.

Mais c’est une grande responsabilité…

Marina : Je suis d’accord mais je pense que le Seigneur nous soutiendra. Nous sommes dévouées à le faire. Et c’est notre objectif comme je l’ai dit plus haut. Nous allons y arriver par la grâce de Dieu.

Dans ce milieu du showbiz qui a ses contraintes et vices, quand je vois que vous êtes de belles jeunes femmes, le Saint Esprit pourra-t-il compter sur vous ?

Marina : Il faut dire d’abord qu’en tant que chantres, nous devons être caractérisés par la crainte de Dieu. Et je pense que si nous craignons Dieu, il y a beaucoup de choses que nous ne pourrons pas faire. Parce que nous croyons que quand on aime le Seigneur, il faut faire pour éviter ce qu’il n’aime pas. Par la grâce de Dieu, on arrive à travailler avec lui et on y arrivera. Je pense que c’est le Seigneur qui fait toute chose et je sais aussi que nous avons notre part à jouer en nous consacrant véritable- ment dans sa parole et en demeurant dans son intimité, dans le jeûne et la prière. Et je crois que si on est toujours dans l’intimité de Dieu, on pourra éviter beaucoup de choses.

On revient à l’album qui vous a révélé. Pourquoi ‘’ Temps de grâce’’ et quels sont les thèmes que vous y développez ?

Marina : L’évangélisation. On développe surtout la présence du Saint Esprit, la restauration, la consolation et la reconnaissance à Dieu. Il y a également une chanson qui est dédiée aux hommes de Dieu intitulée ‘’Elu de Jésus’’. Il faut dire que nous pensons à tout le monde, à toutes les couches sociales et l’album a été conçu dans le but d’être écouté par tout le monde quelque soit les situations que l’on traverse. Dans cet album, il y a tout ce qu’il faut pour apaiser les cœurs afin que le Saint Esprit puisse apporter une touche spéciale dans votre vie. L’album ‘’Temps de grâce’’ pour annoncer un message d’espoir et de consolation à tous ceux qui traversent des moments difficiles.

Est-ce vous-mêmes qui avez écrit les textes ?

Marina : Oui. La plupart des chansons sur l’album, c’est nous qui les avons écrites. Nous avons fait quatre interprétations des chansons que nous aimons de certains chantres tels que Mike Kalambay et Sinash du Nigeria. Sinon que, les huit autres chan- sons, Dieu nous a fait la grâce de les écrire avec l’aide de notre père spirituel, le prophète Gnazalé Didier.

Un mot à l’endroit de vos admirateurs

Je voudrais encourager ceux qui ne se sont pas encore procurer le CD, de courir l’ache- ter parce qu’il y a vraiment de la consolation, de la restauration dans cet album. Par la grâce de Dieu, tous ceux qui l’ont écouté ont pu rendre témoignage. J’exhorte tout le monde à se procurer l’album du groupe Eden pour s’approcher davantage du Seigneur, pour qu’ils puissent entrer dans un moment d’adoration et de louange et d’intimité avec Dieu, c’est très important.



Vos vœux pour 2013

Que cette année soit une année d’approfondissement, que cette année soit une année de grâce, d’accomplissement des promesses de l’éternel. Que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur cherchent à le connaître parce qu’en lui, il y a la paix, il y a la vie.

Le groupe Eden a été nominé dans la catégorie meilleur Groupe Musique spirituelle pour le Kora Music Award 2016.

“Jésus a gagné” extrait de son dernier album “Dans ta présence”, disponible depuis le 5 juin 2020 est d’un succès phénoménal.

Sapel MONE

