Ce qui s’est réellement passé au concert de Fally Ipupa à Abidjan le week end dernier

Yérim Bakayoko fils de Hambak invité spécial au concert de Fally Ipupa n’y est pour rien au buzz que veut Avy Isaac ou certains internautes sur cette affaire . J’y étais au concert au Sofitel Hôtel Ivoire témoin oculaire de la scène.

Mr Avy Isaac autoproclamé ambassadeur de la sape s’était installé à des places déjà réservées par Danielle Christelle SASSOU fille du président SASSOU N’Guesso chose qui lui a été signifiée poliment pour ne pas l’embarrasser , il a refusé d’entendre raison malgré toutes les démarches des organisateurs, selon la version de A24.



Pris par un excès de zèle , Avy a tenu un langage discourtois, exprimant un complexe face au fils de l’ex Premier Ministre Hamed BAKAYOKO debout attendant qu’une place se libère. Avy Isaac a manqué d’élégance comme s’il avait des choses à lui dire et c’était l’occasion en or pour déverser une colère noire contre le fils de l’ami de l’artiste Fally Ipupa .

Après Yerim, le quidam a essayé d’agresser une dame dans le staff de la fille de SASSOU qui lui a dit un mot qu’on n’a pas entendu et c’est en ce moment précis qu’il a été éjecter de la salle pour qu’il retrouve ses esprits .

Le concert s’est bien déroulé en 4h du temps , Yerim BAKAYOKO a reçu tous les honneurs de l’artiste dû à son rang et nous avions eu aussi droit à un vibrant hommage de l’artiste pour notre défunt Golden Boy .

Les faits sont sacrés voici ce qui s’est réellement déroulé au concert . Fally Ipupa a assuré le show comme il se doit .

Sapel

