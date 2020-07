“C’est doux ” de OBAM’S: Serge Kassy est “fan”

Serges Kassy, illustre chanteur de reggae ivoirien s’est dit satisfait du titre du chanteur du coupé décalé OBAM’S ” C’est doux”. Sur sa page Facebook Kassy donne l’impression de ne pas résister à cette musique.

“Je ne le connaissais pas,je l’ai découvert à travers une vidéo à moi faite,par une amie,après avoir visionné,je lui demande le nom de l’artiste, elle me conduit vers you tube, ou se trouvais le clip officiel,et là je tombe sur ,*ON FORCE PAS*, wahou, quelle originalité, dans la tonalité vocale différente de ce qu’ on entend dans le coupé décalé ! Ce fut mon coup coeur, que je passais en boucle,avec un clip bien enlevé.

Un an après,ce matin donc une amie fait un post,sur ce jeune chanteur coupé décalé, avec un nouveau son, voyant le nom OBAM’S,sans hésité je me précipite sur YouTube,tellement je mourrais d envie de decouvrir ce qu ils nous propose cette fois,car je l’attendais au tournant comme tous ses fans d ailleurs, et wahou du balèze, avec * C EST DOUX*, est le titre de l’opus proposé, depuis ce matin cette chanson est en playlist dans mon écouteur et passe en boucle.

Je vous invite à encourager ce jeune homme qui pour moi à travers cette deuxième oeuvre,sans bruit,s’impose comme un espoir digne du coupé décalé, et surtout qu’ il privilégie le travail que le bruit,sans bruit.

Bravo frangin merci pour ce dernier bébé, le clip est bien enlevé et le son est vraiment doux,bien doux même. Chapeau OBAM’S.

Juste la voix de l’artiste”. a-t-il déclaré.

Qui est Serge Kassy?

Serges Kassy est un chanteur de reggae ivoirien né en 1962 à Treichville.

Discographie

1990 : I’m proud

1993 : Cabri mort

1995 : Live Masa “Marché des Ars et spectacle Africain”

1997 : Jesus

1999 : Live canada

2000 : Mougouman

2003 : Au nom de Dieu

2007 : Best of

2012 : Single c’est vous

