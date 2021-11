Côte d’Ivoire:  Debordo Leekunfa a manqué son rendez-vous

Tous branchés sur la sortie du nouveau tube de Debordo Leekunfa

Hier , les mélomanes et fans de l’artiste Debordo Leekunfa attendaient avec impatience la sortie du titre <detounounan> annoncé depuis des mois.

À la surprise générale, Mimi l’Africain n’a pas répondu présent à la date indiquée pour la sortie du single prévue à 23h59 minutes.

L’artiste a plutôt prêché l’évangile de Jésus Christ aux cœurs attentifs sur sa page Facebook.

“Urgent: Donne ta vie à Dieu. Jésus t’aime, il est le chemin, la vérité et la vie. Louons le. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites car moi, seul Dieu me gère.” s’est-il exprimé en lieu et place du lien qui conduit au clip vidéo sur YouTube.

L’auteur de Massai n’a pas communiqué sur les raisons de ce changement de programme à ses abonnés qui n’ont pas manqué de lui signaler leur mécontentement.

Rappelons que Debordo Leekunfa et le guitariste Bobo Avatar qualifient le titre en préparation d’une tuerie musicale. Alors, il faut encore patienter pour découvrir cette nouvelle sonorité de l’africain Leekunfa.

DD

Comments

comments