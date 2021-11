Côte d’Ivoire: Debordo Leekunfa perd des fans

Des milliers d’internautes mécontents de l’artiste ivoirien Debordo Leekunfa.

Connu dans le monde entier grâce à sa musique, Debordo Leekunfa est aussi un artiste controversé et polémiste. Absent des écrans radars du showbiz ivoirien depuis plus d’un an, la star du coupé-décalé a signé son retour au-devant de la scène musicale en juillet dernier avec le titre « Massaï », un single qui a été unanimement bien accueilli puisqu’il a déjà passé la barre du million d’écoutes sur YouTube.

Cependant, après ce retour triomphal, Debordo Leekunfa s’est fait remarqué négativement sur la toile avec ses conflits à outrance avec plusieurs personnalités. En effet, l’artiste n’a pas hésité à engager une campagne de boycott à l’encontre des artistes étrangers et surtout Congolais.

L’on a en outre en tête ses clashs visant la star de la rumba congolaise Fally Ipupa à qui il s’en est sévèrement pris sur la toile, même si par la suite, il s’était rétracté et lui avait présenté des excuses.

Le Mimi National devenu Mimi l’Africain ne s’était pas arrêté là, en effet l’artiste a aussi dernièrement créé une autre polémique qui visait cette fois-ci les ivoiriens et la Côte d’Ivoire, son pays d’origine. Debordo Leekunfa avait alors annoncé qu’il renonçait officiellement à la nationalité ivoirienne au profit de l’Afrique et qu’il était même prêt à brûler le drapeau ivoirien en direct sur les réseaux pour montrer qu’il était déterminé dans ses propos.

Des sorties hasardeuses qui ne sont pas passées inaperçues chez les Ivoiriens. Puisque même si certains estiment que cela n’était que du buzz pour faire sa promotion, d’autres par contre pensent que Debordo était allé trop loin.

Toutefois, Debordo Leekunfa a annoncé qu’il allait faire sortir une nouvelle chanson intitulée « Détounounan » ce 09 novembre 2021 à partir de 23 h 59 sur les plateformes de streaming et de téléchargement légal. Et beaucoup d’internautes surtout Ivoiriens attendraient l’artiste au tournant à travers cette nouvelle sortie musicale.

En effet après ses multiples sorties et polémiques, Debordo Leekunfa n’a pas le droit à l’erreur ou à la déception, car l’artiste risque de se faire “clouer” s’il n’assure pas. Mais il pourra également redorer son image et se faire pardonner dans le cas où le « Détounounan » conviendrait aux attentes et aux espérances du public.

DD

Comments

comments