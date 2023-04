Côte d’Ivoire : Didi B offre un show à l’université Nord-Sud

Didi B a offert un showcase aux étudiants de l’université Nord-Sud/Institut Fama le mercredi 5 avril à la Riviera-Bonoumin dans la continuité de la célébration de son anniversaire. Le rappeur en a profité pour présenter sa marque de casque estampillée Mojo Sound.

Didi B fait le show à l’université Nord-Sud

Le rappeur ivoirien, Didi B est devenu en quelques années l’idole des jeunes teenagers de Côte d’Ivoire. Le transfuge du groupe de Rap Kiff No Beat caracole en tête des hits depuis ses débuts en carrière solo.

De nombreux observateurs du showbiz ivoirien sont unanimes pour dire que le jeune rappeur est incontestablement le numéro 1 du Rap made in Côte d’Ivoire.

Parce qu’il enchaîne des succès à chaque sortie de ses différentes productions musicales. Également ses différents concerts à Abidjan et à l’extérieur du pays se jouent à guichet fermé.

Dans la continuité de la célébration de son anniversaire (NDLR : Didi B est né le 3 avril), Mojavel son autre surnom dans le milieu du Rap, a surpris agréablement les étudiants de l’université Nord-Sud/Institut Fama de la Riviera-Bonoumin.

En tant qu’ambassadeur de ces deux établissements de l’enseignement supérieur, le rappeur a donné un show époustouflant le mercredi 5 avril dans l’amphithéâtre Hamed Bakayoko.

Il a revisité quelques chansons de son album ‘’History’’ (Mojotrône 2), les singles à succès et un titre inédit. À la grande satisfaction des étudiants de ces grandes écoles.

Le rappeur a vu la présence à ses côtés du chanteur Fior 2 Bior. Bien avant, ce spectacle grandissime comme dans les grandes salles, Didi B qui s’investit dans les affaires à l’image des artistes américains comme Dr Dre et P Diddy, a présenté sa marque de casque baptisé Mojo Sound aux étudiants en présence du directeur Ibrahim Diabaté. Qui a encouragé ses étudiants à s’en procurer pour soutenir l’initiative d’un jeune africain.

De son côté, le fils d’Abou Bomou Bassa a expliqué aux jeunes le choix du nom de sa marque de casque.

‘’Mojo est mon pseudonyme, je n’ai pas voulu choisir mon nom pour la marque. D’autres le font mais moi j’ai préféré utiliser mon pseudo parce que tout le monde me connaît sur ce nom’’, dit-il.

Avant d’ajouter : ‘’Mon but premier n’est pas que ça marche rapidement mais de faire la qualité et montrer que même en venant d’Afrique, on peut réaliser ce genre d’exploit’’.

A la fin, des étudiants qui ont pu acheter sur place des casques, ont eu droit à une séance de dédicace de la part de Didi B qui s’est, par la suite, envolé pour la France où il va participer à un spectacle en hommage aux Sans Domicile Fixe (SDF).