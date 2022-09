Côte d’Ivoire: La chanteuse Roselyne Layo se marie, voici son homme

Roseline Layo est incontestablement la grosse révélation au niveau de la musique féminine en Côte d’Ivoire, ces derniers mois. Son premier titre intitulé ‘’ Donnez-nous un peu ‘’ a été un véritable succès, avec plus de 18 millions de vues cumulées sur Youtube.

De plus, Roselyne Layo est une excellente chanteuse dotée d’une voix exceptionnelle. On se souvient encore de sa prestation en live lors de l’émission Wam sur Life TV Ce jour-là, Roselyne Layo avait improvisé une chanson qui est, par la suite, devenue un tube. Ce qui a poussé la chanteuse à sortir une autre chanson intitulée ‘’C’est la même phase‘’ qui cumule déjà près de 3 millions de vues en l’espace de deux semaines.

Ces derniers jours, Roselyne Layo a dévoilé trois autres chansons qui cartonnent déjà. Il s’agit des chansons ‘’Aweman Napié’’ ( plus d’un million de vues en 2 semaines), ‘’Kimoue’’ (plus d’un million de vues en 10 jours) et Alloco (près de 400.000 vues en moins de 2 jours ). Ce succès retentissent a permis à la chanteuse ivoirienne d’être nominée au Afrimma 2022 dans la catégorie: MEILLEURE ARTISTE FEMININE AFRIQUE DE L’OUEST.

C’est donc pendant que la carriere de Roselyne Layo est en pleine ascension, qu’on apprend que la chanteuse va se marier le samedi 1er octobre à son manager répondant au nom de David Nianhou, plus connu sous le nom Shewé.

Ce dernier a d’ailleurs confirmé l’information au micro de liferadio. ‘’ Nous allons effectivement nous marier, le mariage civil sera célébré le samedi 1er octobre à l’hôtel communal de Cocody. Pour la réception, ça sera dans un lieu privé içi à Abidjan‘’, a-t-il confié.