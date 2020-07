Côte d’Ivoire: le sourire aux lèvres des Dj, et consommateurs

Bonne nouvelle pour les consommateurs de la bière et acteurs du show-biz car la réouverture des bars et boites de nuits est pour ce vendredi 31 juillet. Enfin les tenants des bars et boites de nuits verront leurs activités monter en puissance.

Un consommateur de la commune d’Abobo s’est confié à nous et voici ses propos:

” Enfin on pourra se mettre à l’aise car les boites et les bars sont mieux pour nous” s’est-il exprimé ce jour. Vivement que les mesures barrières soient respectées pour ne plus propager la maladie.

Melv sage

