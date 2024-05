Côte d’Ivoire: Tam Sir et la Team Paiya aux Kundé d’Or 2024

Le beatmaker ivoirien, ainsi que la Team Paiya seront les représentants de la Côte d’Ivoire à la prestigieuse cérémonie des Kundé d’or 2024 à Ouagadougou, au Burkina Faso.

La 22ème cérémonie des Kundé d’Or, qui met en lumière les talents exceptionnels des artistes burkinabé et d’autres pays africains, se tiendra le mercredi 8 mai à la salle des banquets de Ouaga 2000, à Ouagadougou. À quelques jours de cet événement prestigieux, les nominations des différents artistes burkinabé et de l’Afrique de l’Ouest et Centrale ont été annoncées.

La Côte d’Ivoire est bien représentée cette année encore, notamment par le beatmaker Tamsir avec son célèbre « Coup du Marteau », et la Team Paiya avec leur hit « Fimbu ». En lice pour le Kundé du meilleur artiste de l’Afrique de l’Ouest, TamSir pourrait remporter ce prix et en succédé ainsi à Didi B.

À leurs côtés, de nombreux autres artistes de l’Afrique de l’Ouest et Centrale sont aussi en compétition, tels que Bibi Den’s, RJ Kanierra et Ferre Gola de la République démocratique du Congo, ainsi que Meiitod de France et Boncana Maïga du Mali. La scène gabonaise est également représentée par Sandrine Nnanga.

Parmi les stars burkinabé aspirant à prendre la relève de Smarty, titulaire du Kundé d’Or 2023, nous avons: Amzy, Kayawoto, et Djeli Karim. À cela s’ajoutent d’autres talents tels que le Grand chœur polyphonique de Ouagadougou, Miss Tanya, Latima, et bien d’autres, tous nominés dans diverses catégories pour leur contribution à la musique.

Il y a le Kundé du meilleur artiste féminin, Kundé du meilleur artiste de musique traditionnelle, Kundé du meilleur artiste de musique religieuse, Kundé de la meilleure chanson moderne d’inspiration traditionnelle, Kundé de la révélation, Kundé de l’espoir, Kundé de l’artiste le plus joué en discothèque, Kundé du meilleur clip vidéo et le Kundé du meilleur featuring burkinabè. D’autres prix comme le Kundé d’honneur et d’hommage seront décernés à cet événement annuel important au Burkina Faso.