Debordo Leekunfa lache des bombes à Fally Ipupa

Loin des studios, ces derniers temps, pour sortir de nouvelles chansons, Patrick Tanguy Séry Digbeu, connu sous le nom de « Debordo Leekunfa », est devenu un « attriste » sur les réseaux sociaux. Il n’hésite jamais à s’attaquer à ses collègues africains de l’industrie musicale. Après le jeune artiste malien Sidiki Diabaté, qui était sa cible privilégiée, il semble se tourner désormais vers Fally Ipupa. Dans une vidéo de quelques minutes qu’il a partagée sur Facebook, il a accusé le prince de la rumba congolaise d’arnaquer les Ivoiriens.

« Fally Ipupa, il nous chante quoi à longueur de journée ? », se demande-t-il. « Jusqu’à quand ça va continuer ? Après, on nous ressort du ndombolo… Et on va tourner et on va dire non que Fally est plus fort que Debordo. Hé Fally, moi je te regarde, tu n’es jamais plus fort que Debordo. Il faut chanter parce que tu es en train d’arnaquer mon peuple. Faut te ressaisir. Je viens de voir ta liste. Il y a des gens qui vont se lever pour aller voir tes concerts. Ils ne vont rien retenir parce que tu ne dis rien dans tes chansons », a critiqué Debordo.

« On ne comprend rien dans tes chansons. Même les petits rappeurs qui arrivent ici en France pour chanter, même si c’est en anglais, on comprend. Mais le Congolais-là, on ne comprend pas. On est fatigué de chanter en français. Avec ça on me compare à Fally Ipupa, on n’est pas pareil », estime l’artiste de coupé-décalé, Afro Pop, musique électronique et world music. Toutefois, Fally Ipupa n’a toujours pas réagi à cette sortie de Debordo Leekunfa, qui adore faire le buzz.

avec Afrik.com

