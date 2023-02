Didi B et Saraï d’Hologne au bord de la rupture ? Cette étrange révélation inquiète les fans

Quelques mois seulement après leur mariage officiel, le rappeur ivoirien Didi B et Saraï d’Hologne seraient déjà au bord du divorce. La polémique a été lancée par le coach français d’origine congolaise Isaac Mayembo, alias Alex Hitchens, à la suite d’une révélation sur les réseaux sociaux.

Du rififi entre la star ivoirienne Didi B et son épouse Saraï d’Hologne ? C’est la question que se posent les internautes depuis quelques heures. Dans une récente sortie sur son compte Tik-Tok, le controversé coach en séduction et entrepreneur Alex Hitchens, réputé pour ses propos scandaleux a demandé aux hommes de ne jamais accepter prendre leur épouse en photo peu importe le lieu.

« Si votre copine vous demande de la prendre en photo, peu importe où, vous refusez. On ne travaille pas pour la concurrence… Tu vas la prendre en photo au restaurant sous son meilleur jour, restaurant que tu vas financer, et le jour où vous ne serez plus ensemble, ce sont les mêmes photos qui vont servir à ce que la concurrence puisse lui envoyer un DM, pour la chiner… Tu finances la concurrence sans savoir…« , a-t-il déclaré.

Alors que son conseil a très vite suscité des réactions mitigées, un internaute très curieux s’est permis de faire allusion au couple du rappeur et ancien leader de Kiff no Beat. « Saraï d’Hologne, l’épouse de Didi B a toujours affirmé que ses meilleures photos étaient prises par son époux. Ils vont alors se séparer ?« , a-t-il demandé. Et au tour du controversé coach de répondre, « attends de voir » avant d’ajouter un sticker qui laisse croire que l’histoire d’amour entre le rappeur et sa nouvelle directrice artistique pourrait mal finir.

De leurs côtés, Didi B et Saraï d’Hologne qui ne ratent jamais l’occasion de s’afficher très complices et fusionnels, n’ont pas encore réagi à propos de cette polémique. Pour rappel, le couple s’est officiellement marié en octobre 2022 dernier.

