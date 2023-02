Guinée: Le rappeur ivoirien Didi B met 50 mille spectateurs à ses pieds

Le jeune rappeur Didi B est incontestablement l’une des valeurs sûres de la musique ivoirienne. L’année 2022 a tout simplement été exceptionnelle pour celui qui était considéré comme un des leaders du groupe Kiff no beat. Ayant été au premier plan de la scène musicale durant toute l’année avec des titres à succès tels que ”tala” , ” en haut ” et ” Azalakapinhou ” , Didi B a également marqué les esprits avec deux grands événements qui ont eu lieu au Palais de la Culture en l’espace de 3 mois. Le vendredi 27 mai, Didi B a présenté officiellement son premier album solo intitulé ” Mojotrône II ” à travers un événement dénommé ”’RELEASE PARTY”.

Présenter son nouvel album dans la salle qui accueille les plus grands concerts en Côte d’Ivoire, tel est le défi que s’était lancé Didi b. Défi qu’il a valablement relevé puisque la salle Anoumanbo du palais de la Culture était archi-comble. Et il a réédité le même exploit lors d’un concert live qui a eu lieu le 27 août 2022. Perçu comme un sérieux prétendant au Primud d’or 2022, Didi b n’a pas décroché le gros lot. Cependant, il a décidé de se remettre au travail en se donnant de nouveaux défis.

‘’Ce 28 janvier 2023, je fais mon premier concert solo dans un stade et c’est au stade Général Lansana Conté de Guinée Conakry 50 000 places. C’est juste incroyable. Je sais qu’on va faire un gros spectacle. Mais Guinéens MOJAVELI arrive !’’, avait-il annoncé récemment. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Didi B vient de réussir un autre pari. Ce sont effectivement plus de 50.000 spectateurs qui ont assisté à son spectacle qui s’est tenu samedi à Conakry. Les images abondamment relayées sur la toile, sont spectaculaires. Une sacrée performance face à laquelle l’artiste lui-même n’est pas resté silencieux. ” + de 50,000 supporters. Je suis le numéro 1 de mon Afrique et c’est tout ce dont je revais”, a-t-il posté sur sa page Facebook.

