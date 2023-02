« Il me dit: tant que je ne c0uche pas avec … », un proche de Roi 12 12 cité dans un scandale s3xuel en Côte d’Ivoire

Le roi 12 12, homme d’affaire malien est cité dans un scandale sexuel lors de son récent séjour en Cote d’Ivoire où il a partagé des millions à plusieurs célébrités du pays.

Alors qu’une chanteuse a voulu rendre visite au Roi 12 12 lors de sa visite en Côte d’Ivoire, Arthur de Tunis, l’homme de main de l’homme d’affaire lui a réclamé un rapport s3xuel avant un tête à tête avec le Roi. La chanteuse Sandrine Fashion a crié son ras-le-bol dans une vidéo où elle dénonce le harcèlement dont elle a été victime de la part d’Arthur de Tunis.

« …Arthur le tunisien, c’est un homme très méchant, il me harcèle s3xuellement ; il me dit tant que je ne c0uche pas avec lui, je ne vais jamais voir le Roi 1212 de mes yeux…Arthur de Tunis m’a appelée, il m’a dit: il faut faire on va se croiser or il avait programmé comment il va aller coucher avec moi, il m’a envoyée à l’hôtel B***…« , a-t-il confié dans la vidéo.

D’après la chanteuse, Roi 12 12 doit savoir quel genre de personne est Arthur de Tunis. C’est, dit-elle, une personne ‘’malhonnête’’. Elle soutient qu’après son refus à s’adonner à des rapports s3xuels avec lui, Arthur de Tunis l’aurait abandonnée en pleine nuit à la Riviera, un quartier d’Abidjan où se trouve ledit Hôtel alors qu’elle habite à Yopougon.

Dans sa vidéo, Sandrine Fashion clarifie avoir reçu le contact du Roi 12 12 lors d’un concert du prince de la kora Sidiki Diabaté. Elle explique que lors des échanges téléphoniques, le milliardaire malien l’a mise en contact avec son homme de main Arthur de Tunis pour programmer la rencontre. Malheureusement, ce dernier n’a pas pu discipliner sa lib!do.

