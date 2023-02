« Investissez dans votre avenir plutôt que dans les perruques… », la chanteuse Mani Bella aux filles

Très active sur les réseaux sociaux, Mani Belle ne manque pas de faire parler d’elle. Dans un long message sur sa page Facebook en ce mois réservé à la célébration de l’amour, la chanteuse camerounaise a profité pour prodiguer quelques conseils à ses jeunes sœurs.

Les artistes ont un pouvoir unique de toucher les gens à un niveau émotionnel et de susciter des réflexions sur des sujets importants. Consciente de ce fait, la chanteuse camerounaise Mani Bella ne cesse d’utiliser ses différents médias sociaux pour sensibiliser son public à des questions de société afin de contribuer à une prise de conscience plus large.

Ce mardi 21 février 2023, Véronique Mani Bella de son vrai nom l’a encore prouvé en adressant un message très instructif à ses jeunes sœurs à travers sa page Facebook. En effet, la chanteuse camerounaise s’est intéressée à l’indépendance financière des jeunes filles en leur conseillant d’investir désormais dans leur avenir plutôt que dans des perruques et des sacs de marques coûteux.

« Make up, faux cheveux, faux cils, vêtements, bijoux coûteux, etc ! Ooook … Mais, Mes très chères petites sœurs, Pensez aussi à investir cet argent autrement svp et, vous construire une vie de couple stable. À un moment, l’âge de votre peau refusera le make up. Vous allez faner ! Vos petites sœurs brilleront plus que vous et c’est elles qui seront en vogue ! Si vous avez mal géré ce que vous gagnez honnêtement ou, ce qu’ils vous donnent actuellement« , a-t-elle indiqué.

Dans la suite de son message, elle encourage les femmes à réfléchir à long terme et à construire une vie de couple stable en investissant dans des activités qui pourront leur assurer une source de revenus durable. Mani Bella prévient également contre le fait de compter uniquement sur un partenaire fortuné pour sa réussite personnelle, car cela ne fonctionne que rarement.

« Pour celles qui comptent uniquement sur les poches de leurs sponsors), la lecture de l’heure sera rude. Soyez sages ! Investissez sur des activités qui pourront au moins vous donner à manger jusqu’à la fin de vos vies. Ne misez jamais sur la rencontre et le mariage avec un homme fortuné pour votre réussite personnelle« , a-t-elle ajouté.

Pour finir, la chanteuse de 35 ans encourage les femmes à économiser, à quitter la location et à créer leur propre entreprise, afin de se donner une sécurité financière pour l’avenir. « Diminuez l’achat des perruques, sacs de marques, etc et, créez des business chacune à son niveau. Économisez, quittez la location et là, faites vous plaisir à fond… Pour celles qui sont déjà en activités et qui se battent pour leurs indépendances financières big up« , a -t-elle écrit sur sa page Facebook.

