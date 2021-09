Ks Bloom à propos Yves de Mbella : “C’est la résultante des mœurs légères que tout le monde tolèrent de nos jours…”

Les réactions continuent de pleuvoir en Côte d’Ivoire, suite à l’émission du célèbre animateur Yves de MBALLA. Le show-biz Chrétien n’en reste pas en marge . Pour le talentueux artiste Ks Bloom “C’est la résultante des mœurs légères que tout le monde tolèrent de nos jours…”. Ci-dessous l’intégralité de son intervention sur les réseaux sociaux

« ARRÊTERONS DE BANALISER LES RAPPORTS SEXUELS HORS MARIAGE…»

” Pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s’est passé sur cette chaîne ( parlant de la démonstration du viol) ?

C’est la résultante des mœurs légères que tout le monde tolèrent de nos jours…

Une fois dans une émission on m’a demandé j’avais eu de relation intime avec combien de filles avant de connaître Jésus, j’ai répondu : une cinquantaine !

Mais pendant la diffusion de l’émission je me suis rendu compte que cette partie avait été coupée à mon insu.

On ne vous le dira jamais assez, tant qu’on arrête pas de normaliser les relations sexuelles hors mariage et de mépriser/ridiculiser la chasteté, la vie de sanctification, qu’on se s’étonne pas de voir une démonstration de viol en plein plateau télé !

La Bible dit : 1 Corinthiens, 6:16 ! Ne savez-vous pas que celui qui s`attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair.

Quand des gens couchent ensemble sans être marié, il y a des transferts d’esprit et de sang qui se font. Même dans le corps il y a fusion. Par exemple quand une personne atteinte du VIH SIDA couche avec une personne non attente, cette personne shop la maladie.

Celui donc qui va coucher avec une prostituée reçoit les esprits de cette dernière… C’est ce que notre père le Pasteur Mohammed Sanogo ne cesse de nous expliquer !

J’étais dans ces choses, mais JÉSUS m’en a sorti… Quand on vous dit d’abandonner ces choses, le péché, le monde, pour suivre JÉSUS vous pensez que c’est pour ce donner genre, portant c’est en connaissance de cause que nous parlons !

Je ne pouvais pas faire 3 jours sans avoir de relation intime, aujourd’hui par la grâce de Dieu je vais dans ma 4ème année de chasteté…

Mon message aujourd’hui s’adresse à ceux qui sont loin de Dieu et qui réalisent qu’ils ont besoin de Lui… Oui c’est possible vous pouvez encore changer de vie…

ARRÊTERONS DE BANALISER LES RAPPORTS SEXUELS HORS MARIAGE… ” a-t-il dit.

Sapel MONE

