Le récit captivant de Sabine Dié : Une arrestation manquée et des révélations choquantes en exclusivité !

Sabine Dié, PDG de DKS Immobilier, a tenu un Facebook Live pour donner de ses nouvelles après les rumeurs circulant sur son arrestation qui ont fait le tour de la toile.

Lors de ce direct, suivi par près de 30 000 personnes le dimanche 23 juillet 2023, elle a démenti les allégations d’arrestation et a expliqué qu’il s’agissait en réalité d’une “arrestation manquée”. Deux individus mal présentés se seraient présentés chez elle vers 22 heures en lui demandant de les suivre, mais Sabine Dié, consciente de ses droits, a demandé à voir le mandat d’arrêt, qu’ils n’avaient pas. Son avocat leur a alors conseillé de ne pas insister, et elle les a renvoyés en leur rappelant que toute arrestation ne peut avoir lieu entre 22 heures et 6 heures du matin.

Elle a expliqué que son silence avait été recommandé par ses proches, mais qu’elle a souhaité rassurer ses abonnés en faisant ce direct pour leur confirmer qu’elle se porte bien et qu’il n’y a rien à craindre. Elle a toutefois annoncé que ce serait son dernier direct, souhaitant mettre fin aux spéculations sur les réseaux sociaux.

Dans ce Facebook Live, Sabine Dié a également porté de graves accusations contre le député Alpha Yaya, l’accusant de l’accuser sans preuves. Elle a soulevé des questions sur ses prétendus trafics d’or, d’armes à feu et de trafic de terrains. Elle a conseillé aux internautes de se concentrer sur des aspects essentiels de leur vie et de leur carrière plutôt que de s’attarder sur des futilités.

Cette prise de parole a permis à la PDG de DKS Immobilier de faire le point sur la situation et de rétablir sa vérité dans une affaire qui la concerne, impliquant le député Touré Alpha Yaya, et qui semblait frôler l’arnaque.

Il convient de noter que le député mis en cause avait également commenté la situation sur un plateau radio, affirmant qu’elle avait fait une scène en déchirant ses vêtements et en accusant les gendarmes lorsqu’ils sont venus chez elle, avant de rentrer chez elle et de fermer la porte. Cette déclaration et le silence de Sabine Dié pendant quelques jours avaient alimenté les rumeurs sur son arrestation.