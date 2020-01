Les 15 Femmes les plus séduisantes du Showbiz ivoirien

Belles, intelligentes, pétries de talent, elles animent le showbiz ivoirien qu’elles irradient de leur charme. Mannequins, animatrices, actrices ou chanteuses, voici le top 15 des femmes les plus séduisantes de Côte d’Ivoire.

1 – Aurélie Eliam :

C’est une véritable bombe. Elle a été révélée par les séries télévisées “Dr Boris” et “Brouteurs.com”. De nature peu bavarde et discrète, elle continue de faire son petit bonhomme de chemin. Récemment, elle a participé au tournage de “Brouteurs.com 3” avant de faire quelques apparitions dans “Le Parlement du rire”.

2 – Aïssata Dia :

Aissata Dia a été l’Ambassadrice de la Beauté ivoirienne en 2013. Après avoir passé le flambeau à la sublimissime Jennifer Yéo en 2014, elle a fait forte impression sur le grand écran aux côtés de certaines sommités tel que George Taï Benson dans le film “Braquage à l’Africaine”, réalisé par l’Ivoirien Owell Brown.

3 – Isabelle Béké :

Isabelle a défilé pour les maisons de couture que sont Christian Lacroix, Guy Laroche, Alexis Mabille, Catherine Pradeau, Max Chaoul ou Devernois. Elle part ensuite découvrir New-York, Shangai, Miami, Johannesburg, Beyrouth, Los Angeles avec pour agence Metropolitan Model NYC, et avec le photographe Jeffrey Gamble à New-York City et Goeffrey Olisa à Washington DC.

4 – Sery Dorcas :

Elle a été Miss Côte d’Ivoire 2005. Aujourd’hui ex-femme de l’ancien footballeur international ivoirien Didier Zokora, elle fait ses premiers pas dans le monde de l’événementiel et de la communication.

5 – Prisca Marceleney :

Prisca Marceleney est l’une des plus belles comédiennes ivoiriennes. Elle a tenu le premier rôle dans le film ‘’Caramel’’ d’Henri Dupar. Depuis, la belle est devenue une figure connue du cinéma ivoirien et s’est lancée dans la production. Après “La villa d’à côté”, elle vient de signer le prochain film sous le titre “L’amour en bonus”. Nous avons profité de cette causerie pour en savoir un peu plus, côté jardin, sur l’actrice qui s’est mariée, il y a tout juste un an.

6 – Marie-Christine Beugré :

Elle a plusieurs cordes à son arc. Miss Météo à la RTI1, Marie-Christine Beugré est apparue pour la première fois au grand écran dans le film “Et si Dieu n’existait pas ?” aux côtés du talentueux acteur Guy Kalou. Elle est également mannequin.

7 – Teeyah :

La belle franco-ivoirienne est l’une des chanteurs de Zouk les plus adulées du continent. Révélée par “On dit quoi ?” chanté en featuring avec Kaysha, Teeyah est devenue une artiste incontournable, comme en témoignent ses nombreux featurings. Pour l’heure, elle a quelque peu disparu des feux des projecteurs.

8 – Emma Lohouès :

C’est l’étoile montante du cinéma ivoirien. L’actrice principale du film “Le mec idéal” qui s’était momentanément exilée au pays de l’Oncle Sam, est l’une des comédiennes les plus titrées. Emma Lohoues a obtenu le Prix de la Meilleure Comédienne au Festival International du Film de Khouribga 2011 au Maroc et le Prix de la Meilleure Actrice au 20ème China Golden Rooster & Hundred Flowers Film Festival 2011 à Hefei en Chine. Aujourd’hui, Emma Lohoues est notamment la présentatrice de l’émission “Koiffure Kitoko”.

9 – Alisar Zeina :

C’est l’Amber Rose locale. Mise au-devant la scène par le clip du chanteur nigérian Wizzboy, “One plus One”, elle a atterri sur le plateau de “C’Midi” où elle anime la rubrique “Affairage”. Très controversée, Alisar est tantôt critiquée, tantôt adulée. Elle enflamme les réseaux sociaux. Ses fans ne se comptent plus.

10 – Line Jaber :

Après le groupe musical “Les Oiseaux du Monde” et les défilés de mode, la charmante Line est chroniqueuse sur RTI 1. Mais en fin d’année 2017, elle quitte l’émission et fait ses débuts dans le cinéma. Line Jaber est en effet actrice dans la nouvelle série ivoirienne “Boutique Hôtel”. La “Policière de la mode” a conservé son charme malgré ses deux maternités.

11 – Nelly Jouma :

Aujourd’hui, elle a décidé de faire carrière dans la musique. L’ancienne “Star Tonnerre” reste toujours resplendissante. Des poupées ont même été confectionnées à son effigie.

12 – Murielle Ahouré :

Derrière ce corps musclé par le sport, se cache une véritable sensualité qui fait éclater au grand jour, une beauté pure, naturelle. On peut même décerner à Murielle, la médaille de l’athlète la plus séduisante des circuits internationaux.

13 – Josey :

Ses titres “ Diplôme” et “Vendeur d’illusions” l’ont rendue célèbre. Depuis, Josey est l’une des femmes les plus adulées du showbiz. En 2016, elle défraie la chronique lorsqu’elle donne naissance à un enfant dont le père est pourtant déjà marié. Mais cela ne change rien au charme et à l’aura que dégage Josey, la voix d’or de la musique ivoirienne.

14 – Caroline da Sylva :

Elle est la coqueluche de la télévision ivoirienne. Son émission “C’Midi” bat actuellement tous les records d’audience. Aussi charmante qu’éloquente, Mme Da Sylva se positionne comme l’une des meilleures animatrices de la place.

15 – Claire Bahi :

C’est la Diva du Coupé-Décalé. Après des débuts timides avec “Bobara Fitini”, la chanteuse aux jeux de reins ravageurs a su s’imposer dans l’arène du showbiz dominé par les hommes. Claire Bailly quitte définitivement le coupé décalé le 14 septembre 2019 pour faire désormais du gospel en l’honneur de DJ Arafat ..

Que pensez -vous de ses belles dames qui font bouger le showbiz ivoirien? laquelle vous fait le plus vibré ?

Vos impressions en commentaire .

