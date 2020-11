“Ma Consolation”, de Deborah LUKALU: voici les paroles chant

Née à Lubumbashi le 24 Mars des parents congolais, Déborah Lukalu vit en Afrique du Sud depuis l’âge de 9 ans. Elle est l’unique fille d’une famille de quatre enfants. Elle est une artiste, chantre gospel connue pour ses chansons comme We Testify, Awesome God, You deserved et autres.

Auteure de plusieurs cantiques notamment ” tu m’aimes encore”, “GLORIOUS LIFE/CALL ME FAVOUR LIVE |OFFICIAL” ect… “Ma consolation”, son dernier titre inspire l’espoir dans le cœur qui l’exécutent. AbidjanTV vous propose les paroles du chant adulé.

Ma consolation”

“L’ami fidèle de tous les jours

Tu es mon ami, eh

Tu es mon confident et mon espoir

Mon pourvoyeur, ma consolation

L’ancre dans mes vagues c’est toi

Tu es le seul dont j’ai besoin

Jésus, tu es tout pour moi

Tu es le seul dont j’ai besoin

Jésus, tu es tout pour moi

Mon ami, eh

Mon ami, eh

Mon ami eh, c’est toi Jésus

Mon papa eh, c’est toi Seigneur

Le libérateur de tous les opprimés (ma consolation)

Tu es la solution à toutes mes équations (ma consolation)

Tu as essuyé les larmes de mon enfance (ma consolation)

Tu as essuyé les larmes de mon enfance de ma famille (ma consolation)

Mon ami, eh (ma consolation)

Mon ami, eh (ma consolation)

Mon ami eh, c’est toi Jésus (ma consolation)

Mon confident c’est toi Seigneur (ma consolation)

Tu es l’amour de ma vie, Jésus

Tu…”

Sapel MONE

