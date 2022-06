Musique: une application pour booster l’impact des artistes ivoiriens sur le continent africain.

Afin d’ améliorer le secteur et aider les artistes, ivoiriens notamment à augmenter leur impact, une application de streaming musical basée en Afrique, a officiellement ouvert de nouveaux bureaux en Côte d’Ivoire ce jeudi 9 juin 2022.

Cette présence physique en Côte d’Ivoire prolonge la mission de Boomplay, celle de promouvoir les talents locaux en leur fournissant une plateforme et des ressources à l’intérieur et à l’extérieur du service, ce qui leur permet d’atteindre un public plus large d’amateurs de musique, à travers le continent.

On y retrouve ainsi des artistes tels Serge Beynaud, Nash, Ellow’n et bien d’autres.

« Boomplay s’engage à contribuer au dynamisme de l’industrie musicale ivoirienne. Nous sommes ravis de fournir un service transparent qui garantit que les artistes tirent des revenus de leur musique en streaming. L’application Boomplay offre du streaming gratuit ou payant aux consommateurs » a fait savoir la directrice générale de Boomplay Côte d’Ivoire, Paola Audrey Ndengue.

Lancée pour la première fois au Nigeria en 2015, l’application Boomplay est disponible en téléchargement gratuit sur Google Play Store et App Store pour iOS.

C’est avec plus de 70 millions d’utilisateurs actifs par mois, 80 millions de chansons et des milliers de playlists disponibles sur le service.

Il est bien de noté que Boomplay est associé à des acteurs internationaux de l’industrie de la musique.

