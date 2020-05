People: critiquée sévèrement sur réseaux sociaux, une internaute vole au secours de Carmen Sama

Réaction d’un internaute suite aux critiques contre Carmen :

” Attendez donc elle doit rester veuve toute sa vie ? elle n’a plus le droit de refaire sa vie de s’amuser comme toutes les filles normales de son âge ? Ça nous fait mal qu’Arafat soit mort tragiquement et je suis l’un de ses plus grands fans mais il est mort et la vie doit continuer la jeune dame n’a pas à restreindre sa vie à cause de nos émotions ou notre amour pour Arafat.

elle est belle encore jeune et à besoin de refaire sa vie avoir un homme qui laimera et qui la rendra heureuse.

Ma chérie n’écoute pas les critiques refais ta vie amuse toi sans faire attention aux critiques car la vie est courte et la femme vieilli vite.

Foutez la paix à la demoiselle c’est pas elle qui a demandé à Feu Didier de boire puis cabrer la moto la nuit sachant qu’il a une femme et des enfants “

Fin de citation

L’ivoirien

